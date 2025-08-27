Перник ще бъде домакин на семинар за търсене и спасяване с кучета на изгубени хора в природна среда

Перник ще бъде домакин на Международен семинар за търсене и спасяване с кучета на изгубени хора в природна среда. Наравно с форума ще се състои и Международен изпит по приетите международни стандарти на IRO и FCI за обучените четириноги, каза за БТА Екатерина Ковачева, която е член и основател на Сдружение „Кучета за търсене и спасяване – България“ (SAR DOGS BG), което е под шапката на Българската национална федерация по кинология (БНФК).

Проявата ще се състои от 16-и до 19 октомври в района на хижа „Селимица“. Сдружението организира подобен семинар за трета поредна година, уточни Ковачева, като за първи път в България ще се проведе межуднароден изпит за търсене и спасяване с кучета на изгубени хора в природна среда. Проверката ще бъде разделена на две части – специализирана част и послушание, допълни тя. Ковачева добави, че през изминалата година семинарът е бил също с международно присъствие и е бил насочен към търсене и спасяване с кучета на затрупани хора под развалините на разрушени сгради, като за първи път в историята на спасителната кинология в България беше проведен межуднароден изпит в съответната област. В рамките на пет години усилено Сдружението дава своя принос в обучението и подготовката служители на "Пожарна безопасност и защита на населението" (ПБЗН) към МВР, с цел зачисляване на водачи и обучени кучета за спасителна дейност при кризисни и бедствени ситуации в редиците на ПБЗН – МВР. Екатерина Ковачева коментира, че се надява скоро да бъде съобщена новината за официалното зачисляване на спасителни кучета в редиците на българската пожарна.

Перник ще бъде домакин на третия форум от този тип, тъй като Сдружение „Кучета за търсене и спасяване - България“ е регистрирано и произлиза именно от миньорския град, каза още тя. Ковачева не е родом от Перник, но животът я води именно там. Тя става част от Аварийно – спасителния отряд към Община Перник още от създаването му. Отрядът продължава да си сътрудничи с нея, като зад гърба си имат редица успешни акции, допълни Екатерина Ковачева.

Калоян Христов е доброволец към сдружението от Перник. Той и неговото куче Рей участват активно в акции и демонстрации с деца. През месец май за втора поредна година двамата, заедно с още един основен представител на Сдружението, бяха част от състезанието Трън ултра рън по покана на неговите организатори, където с Екатерина Ковачева и кучетата Чадда, Луна, Рей и Напо запознаха присъстващите с дейността на кучетата търсачи.

На семинара в Перник гост лектор ще бъде Роман Старман, който е водещ експерт и специалист в областта на търсене и спасяване с кучета. Старман е международен съдия и е участвал в множество международни мисии, като земетресението в Суматра, това в Турция и в наводнението в Босна и Херцеговина. Наред с това той е и световен шампион, заедно с майката на Чадда Тори, за търсене и спасяване на изгубени хора в природна среда, уточни Ковачева.

Регламентът, под който ще се тестват кучетата, е изготвен и унифициран по международните изисквания от Международна организация за търсене и спасяване с кучета (IRO) и Международната федерация по кинология (FCI), допълни Ковачева.

Семинарът се провежда със съдействието на Община Перник, Националната асоциация на доброволците в Република България, БНФК, както и на Парк „Витоша“ и на Държавно ловно стопанство „Витошко - Студена“.

В сдружението „Кучета за търсене и спасяване – България“ има хора не само от Перник, но и от страната. Членовете са с различни професии, а идеята е да се популяризира дейността на кучетата търсачи извън специализираните служби, като Планинската спасителна служба и пожарна, добави Ковачева. „Все повече се говори за доброволчество и доброволни формирования и дано някой ден в различни части на България, хора с различни професии да могат да упражняват тази дейност и да участват в издирвателни акции“, коментира Екатерина Ковачева