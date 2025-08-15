Съвместни проверки се извършват по главния път между Варна и Дуранкулак във връзка със засиления трафик

Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Добрич Павлина Живкова
На снимката: началникът на сектор "Пътна полиция" при Областната дирекция на МВР в Добрич главен инспектор Георги Димитров. Снимка: кореспондент на БТА в Добрич Павлина Живкова
с. Дуранкулак,  
15.08.2025 15:11
Съвместни контролни проверки се извършват по главен път I-9 Варна – Дуранкулак от служители на Областната дирекция (ОД) на МВР - Добрич и полицейски служители от Република Румъния. Целта на проверките е превенция на престъпността, опазване на обществения ред, както и контрол във връзка със засиления трафик, контрол на безопасността на движението по пътищата. Това каза пред медии началникът на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР в Добрич главен инспектор Георги Димитров. Той допълни, че тези проверки се извършват ежегодно по международна спогодба и разпореждане на главния секретар на МВР. 

На територията на Областната дирекция през летните месеци традиционно трафикът е засилен в пограничните, морски райони. Основната насоченост на проверките по контрол ще е към неправилно изпреварване, употреба на алкохол и наркотични вещества, правоспособност, обезопасителни системи, нередовни документи, техническа изправност на автомобилите и други нарушения по пътищата. 

