Съвместни проверки се извършват по главния път между Варна и Дуранкулак във връзка със засиления трафик

Съвместни контролни проверки се извършват по главен път I-9 Варна – Дуранкулак от служители на Областната дирекция (ОД) на МВР - Добрич и полицейски служители от Република Румъния. Целта на проверките е превенция на престъпността, опазване на обществения ред, както и контрол във връзка със засиления трафик, контрол на безопасността на движението по пътищата. Това каза пред медии началникът на сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР в Добрич главен инспектор Георги Димитров. Той допълни, че тези проверки се извършват ежегодно по международна спогодба и разпореждане на главния секретар на МВР.

На територията на Областната дирекция през летните месеци традиционно трафикът е засилен в пограничните, морски райони. Основната насоченост на проверките по контрол ще е към неправилно изпреварване, употреба на алкохол и наркотични вещества, правоспособност, обезопасителни системи, нередовни документи, техническа изправност на автомобилите и други нарушения по пътищата.