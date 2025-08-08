Издирват момче от Сливен, изчезнало в морето край Аркутино

Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Бургас Станимир Димитров
Снимка: Кореспондент на БТА в Бургас Станимир Димитров/архив
Бургас ,  
08.08.2025 10:07
 (БТА)

Водолазни екипи издирват 18-годишно момче, изчезнало в района на плаж Аркутино, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас. Младежът, който е от Сливен, влязъл в морето, но силното вълнение го завлякло. Сигнал за инцидента, случил се в неохраняемата зона на плажа, е подаден вчера около 15:00 часа. 

До момента е известно, че половин час преди това момчето е влязло в морето заедно с приятелката си - 17-годишно момиче, също от Сливен. 

Въпреки създадената организация от спасители, обслужващи плажа, към които се присъединил и водолазен екип при Регионална дирекция "Гранична полиция" – Бургас, до момента тялото на младежа не е открито.

През юли бе спасен мъж, отнесен от вятъра във водите на Несебърския залив, докато се е придържал към падълборд. 

 

/НН/

