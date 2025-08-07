Общинският съвет в Стара Загора прие на първо четене увеличение на местните данъци

На днешното си извънредно заседание общинските съветници в Стара Загора приеха Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Стара Загора. В нея се предлага увеличение размера на ставката за данъка върху недвижимите имоти от 1,7 на 2,2 на хиляда, което е увеличение с около 30 процента, както и определяне на нови размери на останалите данъци, уредени в нормативния акт ( данък върху превозните средства, патентен данък, данък върху таксиметров превоз на пътници).

Предложението, което бе внесено от местната администрация за гласуване на първо четене, предизвика над едночасов дебат, в който се включиха общинските съветници, кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров и заместник-кметът Светослав Колев. В крайна сметка предложението бе подкрепено от 29 общински съветници. С „против“ гласуваха 13, а 5 с „въздържал се“. Промените в наредбата ще бъдат гласувани на второ четене в някое от следващите заседания на Общинския съвет до края на годината. Ако предложението бъде одобрено, предвиденото увеличение може да влезе в сила от 1 януари 2026 г.

В своите мотиви към предложението от Община Стара Загора посочват, че в продължение на повече от 10 години администрацията следва фискална политика на запазване данъчна тежест с фокус към повишаване на събираемостта. Анализа на събираемостта от последните няколко години показва, че Община Стара Загора е достигнала трайно ниво на събираемост около 96 процента, което не може да бъде значително повлияно чрез допълнителни административни процедури. С оглед на това бюджета на Община Стара Загора в частта на собствените приходи от местни данъци не може да разчита на мерки по събираемостта за продължаване на нормалното финансиране на многократно увеличените разходи в различните дейности и ангажименти на общината, поради което следва да се вземат определени решения в посока промяна на данъчната политика.

Освен размера на ставката за данъка върху недвижимите имоти промяна претърпяват и други данъци, уредени в нормативния акт( данък върху превозните средства, патентен данък, данък върху таксиметров превоз на пътници), които могат да нараснат с до 5 процента. Предвижда се увеличение в размера на туристическия данък с около 20 процента, което е свързано, както с факта, че размерът на данъка не променян от 2012 г., така и с многократно увеличение на разходите по Общинската програма за развитие на туризма, посочват от Община Стара Загора в материалите към предложението.

От администрацията отбелязаха, че очакваните приходи ще бъдат около 2 400 000 лева. Половината от тях ще се изразходват за ремонт и реконструкция на междублокови пространства, като за целта ще се сформира комисия с представители на Общински съвет и Общинската администрация, която да определя конкретните обекти за съответната бюджетна година. Останалата част от средствата ще се използват за текуща поддръжка на паркове, градини и други зелени площи.

В началото на извънредната сесия общинските съветници отложиха разискването на първо четене Наредбата за допълнение на Наредбата за управление на отпадъците и за опазване на чистотата на територията на Община Стара Загора. Точката бе оттеглена от местната администрация с мотив по-доброто ѝ прецизиране и обществено обсъждане. Измененията в нея предвиждаха до 250 лева глоба да получават замърсителите на обществени места в Стара Загора. В сега действащите текстове има забрани за замърсяване на откритите градски пространства, но санкции не са предвидени. Ако предложението бъде прието, минималната глоба за тези, които хвърлят извън кошовете и контейнерите хартии, опаковки, фасове, хранителни отпадъци и стъкла ще бъде 50 лв. Финансови наказания ще има и за замърсителите с обелки от семки, текстилни отпадъци, лекарства и медицински принадлежности.