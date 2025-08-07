Една от двете селски чешми в търговищкото село Голямо ново ще има нов облик след ремонт по програма „Капка по капка“

Една от двете селски чешми в Голямо ново ще има нов облик след ремонт по програма „Капка по капка“. Дейностите по обновяването на съоръжението вече започнаха, съобщи за БТА секретарят на народно читалище (НЧ) „Пробуда – 1921“ в търговищкото село Христина Колева.

Културната институция е спечелила проекта и е подписала договор с Фондация "BCause - в помощ на благотворителността” за безвъзмездно финансиране по програма „Капка по капка“. В дейности ще бъдат вложени общо 13 000 лева. Читалището е една от неправителствените организации, одобрени по програмата, от област Търговище.

Колева поясни, че Голямо ново е едно от най-големите села в община Търговище, с около 1250 жители. Около 90 на сто от тях са представители на ромския етнос.

По думите ѝ в населеното място има канализация, но през голяма част от годината има режим на водата поради недостатъчен дебит. В цялото село навремето е имало над 20 общодостъпни чешми и много кладенци, разказа тя. Днес чешмите са останали само две. Едната от тях е на място, достъпно за повечето жители. „За съжаление, водната струя е силно намаляла. Причината е проблем с водопроводните тръби по трасето. Чешмата е голяма – има много корита и е удобно и за водопой на животните на стопаните. Строена преди десетилетия, сега тя има нужна от основен ремонт, тъй като коритата са изронени, на места изцяло съборени, имат нужна от обновяване и пребоядисване“, каза читалищният секретар и обясни защо са кандидатствали пред програмата.

На обекта се работи – подсилена е стената на чешмата, ще бъде излят бетон отпред за удобство на хората, коритата ще бъдат почистени, ремонтирани и пребоядисани.

С проекта по програма „Капка по капка“ искаме да възстановим пълния дебит, да подновим коритата и площадката пред съоръжението, за да стане по-удобно за използване. Така ще задоволим нуждите на голяма част от жителите на населеното място, каза още Христина Колева.