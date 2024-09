Транснационална работна среща по проект в подкрепа на училищното образование се проведе в Свищов

Община Свищов беше домакин на транснационална работна среща по проект „Овластяване на учителите в средните училища за социално включване чрез професионално развитие, базирано на наблюдение“, финансиран по програма „Еразъм+“, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.

Участниците в проекта, водени от гл. ас. д-р Юлиян Господинов, бяха посрещнати от заместник-кмета на Общината д-р Станислава Стоянова и началника на отдел „Образование и младежки политики“ Румяна Кузева. На срещата гостите се запознаха с богатото културно наследство на Свищов и значението на видните свищовски будители за развитието на образователното дело в България. Д-р Стоянова разказа за съвременното развитие на Свищов и дейностите, които Общината предприема в подкрепа на образованието и икономическия растеж, а Кузева запозна чуждестранните гости с българската образователна система, образователните институции на територията на Общината и активностите, в които училищата се включват, включително и по програмата „Еразъм+“.

Целите на проекта са за подобряване на образователните практики чрез иновативни инструменти, насърчаване на приобщаването, подобряване на професионалното развитие чрез партньорско наблюдение, насърчаване на сътрудничеството и осигуряване на трайно положително въздействие върху образованието. Партньори по проекта са Me We Istituto di ricerca innovativa srl (Флоренция, Италия), ACADEMIA, izobrazevanje in druge storitve d.o.o. (Марибор, Словения), HOGSKOLEN I OSTFOLD (Халден, Норвегия), Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ (Свищов, България) и UNIVERSIDADE DO PORTO (Порто, Португалия).

Проведени бяха дискусии, на които стана ясно, че за нуждите на проекта ще бъде изработена дигитална платформа за обучение, фокусирана върху социалното включване, училищното лидерство, партньорското наблюдение и професионалното развитие. Платформата ще бъде на разположение в помощ и подкрепа на учителите, чрез разработена в рамките на програмата практическа методика.

Обсъдено бе още, че проектът залага на интензифициране и развитие на връзките между институциите в сферата на образованието, в т.ч. и по оста училища – университети, при отчитане силната роля на подкрепата на местните власти за създаване на оптимални условия за работа, допълниха от Общината.

БТА припомня, че предстои обучение на учители и ученици от Свищов в Испания по програма „Еразъм+“, след като беше одобрен проект на Средно училище (СУ) „Николай Катранов“ в Свищов по изпълнение на КД1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Училищно образование“. Проектът предвижда обучения за учители и ученици на тема „Усъвършенствани технологии в образованието, 3D печат, VR, изкуствен интелект, дронове и роботика“. Курсовете ще се проведат от лицензираната обучителна институция Inercia Digital в град Уелва, област Андалусия, Испания, през 2024/2025 учебна година.