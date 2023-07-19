Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) освободи Ясен Тодоров като заместник-директор на националното следствие. Той остава редови следовател в НСлС.

Всички девет от членовете на ВСС подкрепиха предложението на и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов.



Решението бе взето без дебат.

На 12 май тогавашният заместник-главния прокурор и директор на следствието Борислав Сарафов внесе искането във ВСС.

Дни по-рано той заяви, че обмисля да предложи Тодоров за освобождаване от позицията заместник-директор заради медийните му изяви.

Ясен Тодоров беше избран за поста от Прокурорската колегия в края на 2021 г. по предложение на главния прокурор Иван Гешев.

Отново единодушно днес кадровиците освободиха Валентина Маджарова като заместник-апелативен прокурор на Бургас и я остави като редови магистрат. Преди да се върне там, тя беше началник на спецпрокуратурата до закриването ѝ.