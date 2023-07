Националният мотосъбор в местността Сайганица е с подкрепата на общините Котел, Сливен и Елена

Тазгодишното издание на Националния мотосъбор в местността Сайганица край котленското село Кипилово е с подкрепата на общините Котел, Сливен и Елена. Това съобщиха организаторите от мотоклуб „Лястовица 33".

Съборът ще се състои от 13 до 16 юли с разнообразна музика, танц на нестинари, стънтшоу, състезания и игри за децата. В музикалната програма са включени изпълнения на Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Милена Славова, родопски гайдари от ансамбъл „Еподай", SinDeed, дует „Перфект", Second to None.

Гостите на събора ще могат да се включат в традиционната мотообиколка до Котел, туристически преход до средновековната крепост „Кипиловско кале".

През тази година организаторите акцентират върху опазването на чистотата и призовават присъстващите да се отнасят с уважение към своя „домакин" – планината, да не изхвърлят отпадъци извън обозначените места.

Достъпът на автомобили по време на събора ще бъде абсолютно забранен, с изключение на тези, които ще извършват товаро-разтоварна дейност. Паркирането на автомобили ще се извършва до входа на събора, където ще има специално обособен паркинг. Регулаторите за моторите ще са позволени само в строго определен от тях часови диапазон, тъй като шумът им би попречил на работните екипи, изпълнителите и на другите гости на събора.

Местността Сайганица от няколко години е предпочитано място за любителите на моторите и високите скорости. Съборът е и част от културния календар на община Котел.