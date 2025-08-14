Барселона включи 13-годишен баскетболист в мъжкия си отбор, очаква го дебют в Евролигата

Баскетболният Барселона картотекира 13-годишния Мохамед Дабоне в мъжкия състав на клуба за предстоящия сезон. Финансовите проблеми на каталунския гранд не са тайна и затова ръководството на клуба е решило да заложи на млади и перспективни състезатели, комбинирайки ги с опитните играчи, с които разполага.

Сред новите младоци в Барселона ще бъде и 214-сантиметровият Сайон Кейта. Той е роден в Мали и е на 17 години.

Особен интерес предизвиква Дабоне, който ще навърши 14 години в края на октомври. Момчето от Буркина Фасо привлича вниманието с височина от 209 сантиметра и рядко виждан талант, твърдят испански медии.

През миналия сезон той защитаваше цветовете на юношеските селекции на Барселона, играейки с момчета до 5 години по-големи от него.

Очаква се в предстоящия сезон Мохамед Дабоне да получи шанса да стане най-младият играч в историята на Евролигата.

Предишният 14-годишен баскетболист, който игра в първенството на Испания, беше Рики Рубио, превърнал се по-късно в звезда на Барселона и испанския национален отбор.