Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 14.08.2025

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 14.08.2025
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.09154
|
0.916137
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.09957
|
3.22625
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.21382
|
0.823845
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.07736
|
0.48138
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.33326
|
4.28585
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
7.99277
|
12.5113
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.6206
|
3.81592
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.27158
|
0.440222
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.13339
|
4.68738
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
4.95172
|
201.95
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.0389
|
9625.57
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
4.95034
|
2.02006
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
1.91053
|
52.3415
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.3658
|
73.2172
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.14176
|
87.5841
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.20706
|
828.459
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
100
|
8.95457
|
11.1675
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
3.97171
|
2.51781
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.64059
|
6.09537
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
10
|
9.95384
|
1.00464
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
2.94092
|
34.003
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.59061
|
2.17836
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.86253
|
2.58898
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.74909
|
5.71726
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.30606
|
0.765662
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.16623
|
19.3565
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
4.10195
|
24.3786
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.67308
|
0.5977
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.51816
|
10.5062
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
5614.6
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
