Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 14.08.2025

Снимка: Владимир Шоков/БТА, архив
София,  
14.08.2025 17:55
 (БТА)

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.09154

0.916137

Бразилски реал

BRL

10

3.09957

3.22625

Канадски долар

CAD

1

1.21382

0.823845

Швейцарски франк

CHF

1

2.07736

0.48138

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.33326

4.28585

Чешка крона

CZK

100

7.99277

12.5113

Датска крона

DKK

10

2.6206

3.81592

Британска лира

GBP

1

2.27158

0.440222

Хонконгски долар

HKD

10

2.13339

4.68738

Унгарски форинт

HUF

1000

4.95172

201.95

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.0389

9625.57

Израелски шекел

ILS

10

4.95034

2.02006

Индийска рупия

INR

100

1.91053

52.3415

Исландска крона

ISK

100

1.3658

73.2172

Японска йена

JPY

100

1.14176

87.5841

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.20706

828.459

Мексиканско песо

MXN

100

8.95457

11.1675

Малайзийски рингит

MYR

10

3.97171

2.51781

Норвежка крона

NOK

10

1.64059

6.09537

Новозеландски долар

NZD

10

9.95384

1.00464

Филипинско песо

PHP

100

2.94092

34.003

Полска злота

PLN

10

4.59061

2.17836

Румънска лея

RON

10

3.86253

2.58898

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.74909

5.71726

Сингапурски долар

SGD

1

1.30606

0.765662

Тайландски бат

THB

100

5.16623

19.3565

Турска лира

TRY

100

4.10195

24.3786

Щатски долар

USD

1

1.67308

0.5977

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.51816

10.5062

Злато (в трой унции)

XAU

1

5614.6

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

 

/ИЦ/

