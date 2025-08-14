Аджерпрес: Мостът с най-голямата параболична арка в Румъния премина тест за якост

Мостът с най-голямата параболична арка в Румъния, който ще свързва град Миовени с община Давидещ (окръг Арджеш), успешно премина вчера тест за якост, предаде за БТА румънската агенция Аджерпрес.

„Специалистите проведоха задължителните статични и динамични тестове за проверка на безопасността и поведението на конструкцията преди окончателното предаване. При статичните тестове конструкцията беше подложена на контролирано натоварване, симулиращо теглото, което мостът ще понесе по време на проектния си живот, докато при динамичните тестове беше наблюдавана реакцията на моста на преминаването на движещи се превозни средства, за да се анализират вибрациите, деформациите и стабилността. За тестовете бяха използвани шест тежкотоварни камиона, всеки с максимално натоварване от 20 тона“, се казва в съобщение на кметството на Миовени.

Новият мост над река Арджешел се очаква да бъде отворен за движение през есента, като ще оптимизира движението между Миовени и Давидещ, ще съкрати времето за пътуване и ще повиши безопасността на движението в района.

„Новата конструкция е мостът с най-голямата параболична арка в Румъния, обхващаща платформата диагонално, с асиметрични носещи кабели и комбинирана стоманено-бетонна платформа. Мостът е с отвор от 73 метра, височина 35,50 метра и обща дължина 81,20 метра, а ширината му е 13 метра, включително две ленти за движение и пешеходни тротоари от двете страни“, се казва още в съобщението.

Проектът се изпълнява и финансира от Националната инвестиционна компания чрез „Национална програма за строежи от обществен или социален интерес“.

(Новина, избрана от румънската агенция АДЖЕРПРЕС за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)