Свободни работни места за 25 висококвалифицирани специалисти са обявени в Бюрото по труда във Велико Търново

Свободни работни места за 25 висококвалифицирани специалисти са обявени в Дирекция „Бюро по труда“ във Велико Търново. Най-много от тях са за учители по различни предмети, предимно в гимназиален етап на обучение, съобщиха за БТА от Бюрото по труда в старата столица.

Изискванията към кандидатите са различни според конкретното работно място, като освен висше образование включват още учителска и педагогическа правоспособност, владеене на чужд език, работа с компютър и база данни, обработка на информация, комуникативни способности. Някои от тях трябва да са завършили предучилищна и начална училищна педагогика, българска филология, история, математика, музика, география, икономика, архитектура, строителство и геодезия.

Освен учители, на трудовия пазар във Велико Търново се търсят висококвалифицирани специалисти за оперативен счетоводител, геодезист, социален работник, рехабилитатор, технически секретар и други служители.

Кандидатите за работните места могат да получат повече информация на място в Дирекция „Бюро по труда" Велико Търново, както и онлайн чрез сайта на Агенцията по заетостта.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката „Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители.

„Избирам България" е финансирана от Програма „Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента. По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката „Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.