Концертът на Дейвид Гарет ще бъде на стадион "Юнак". Датата остава същата - 30 август 2022 г., съобщават организаторите.

По думите им локацията се измества поради очакваните по-високи температури, както и възможността за още по-подходяща атмосфера под открито небе, която цигуларят и екипът му искат да създадат за българската публика. На сцената, в сърцето на столицата, виртуозният Дейвид Гарет ще сподели музиката от най-новия си албум Alive - My Soundtrack. Събитието е част от едноименното европейско турне, което започна по-рано тази година.

"Албумът, както и настоящето турне, носят едно много лично и специално изживяване, защото споделям с публиката саундтрака на живота си. Всяка песен има история и разкрива емоция, с която съм се сблъскал най-вече по време на пандемията. Вярвам, че периодът беше изключително труден за всички, ето защо с този концерт искам да накарам хората да се почувстват отново живи и да празнуват живота с музиката ми", разказва Дейвид Гарет.

Турнето продължава до октомври. Част от песните, които публиката ще чуе, са емблематичните Staying Allive, What a Wonderful World, Beauty and the Beast и Imagine, рок хитовете Enter Sandman и Paint it Black, както и интерпретациите на класически творби като "Конфутатис" на Моцарт и "Танц на рицарите" на Прокофиев.