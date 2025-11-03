В Силистра обсъдиха възможностите за европейска подкрепа за по-качествено образование

Областният информационен център (ОИЦ) в Силистра приключи поредицата от информационни срещи под надслов „Европейска подкрепа за по-качествено образование в нашия регион“. Това съобщиха за БТА от институцията.

Инициативата имаше за цел да представи възможностите за европейско финансиране в сферата на образованието, както и реализираните проекти, допринесли за модернизиране на учебната среда и повишаване на качеството на образованието в област Силистра. Информационни събития бяха проведени във всички общини от областта. Те привлякоха интереса на представители на училища, читалища, общински администрации, педагогически и непедагогически специалисти.

През периода 2007–2025 г. в област Силистра са реализирани над 80 проекта в сферата на образованието, финансирани с европейски средства. По данни от публичния модул на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС - ИСУН 2020, общият размер на вложените средства надхвърля 36,2 млн. лв., като повече от 34 млн. лв. са насочени към модернизиране на образователната инфраструктура. Допълнително, по Националния план за възстановяване и устойчивост са инвестирани над 18,5 млн. лв. за изграждане на 44 STEM центъра в училищата от региона и за създаване на Център за високи постижения в професионалното образование.

По време на срещите експертите от ОИЦ представиха актуалните отворени процедури по Програма „Образование“ 2021–2027. Те са насочени към по-благоприятна училищна среда и развитие на умения за медиация, работа с родители и местни общности, предоставят подкрепа за ученици от уязвими групи. Други насърчават децата да развиват способности в областта на изкуства, култура, спорт и чужди езици, чрез допълнителни занимания, повишават ефективността на обучението и развитието на ключови компетентности.

В рамките на информационните събития бе проведено и анкетно проучване за измерване на необходимостта от обучения за работа с електронната система за подаване и отчитане на проекти – ИСУН 2020. На база получената обратна връзка, ОИЦ ще организира обучителни срещи, насочени към повишаване на практическите умения за работа със системата, с цел улесняване на кандидатстването и изпълнението на проекти с европейско финансиране.