АА: Турция продължава да инвестира в квантови технологии, за да си осигури технологична независимост

Турция продължава да инвестира в квантови технологии, тъй като превъзходството в тази сфера, подобно на превъзходството в ядрените технологии, е ключово за технологичната независимост, каза пред Анадолската агенция (АА) Абдурахман Кеклик, председател на турската фирма за информационни технологии „КомПро“ (ComPro).

Кеклик каза, че значението на квантовите технологии нараства в световен мащаб, което се отразява в инвестициите на световните компании, предаде АА за БТА съгласно споразумението за обмен на информация между двете агенции.

„От миналата година предприехме важни стъпки за по-нататъшно развитие на квантовата инициатива в Турция, за да можем да разработим собствена квантова технология – надяваме се, че в скоро време ще можем да споделим разработките с обществеността“, каза той.

Кеклик подчерта, че квантовата технология може да повлияе „на всичко в широк обхват“, тъй като квантовите компютри могат да решават задачи, които обикновените компютри не могат или би им отнело много време.

Той спомена „персонализираната медицина“ като пример за ползите, които квантовата технология може да донесе. „Може да изглежда далечно, но не е“, каза Кеклик.

„След 10 години светът ще бъде различно място и ако вие като държава нямате собствена квантова технология, може да се сблъскате с нещо като „квантов плен“, отбеляза той.

Кеклик добави, че каквото е днес превъзходството в ядрените технологии, такова ще е в бъдеще превъзходството в квантовите технологии.

