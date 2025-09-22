Турция разреши вноса на шамфъстък от други страни заради спад в добива и рязко покачване на цените

Турското правителство разреши вноса на шамфъстък от Италия, САЩ, Иран и Сирия в отговор на сериозния спад в добива на шамфъстък в страната и рязкото покачване на цената му на турските пазари, съобщава сайтът „Тюркийе тудей“.

През 2025 г. добивът на шамфъстък в Турция отбелязва сериозен спад, достигайки едва 174 000 тона на фона на миналогодишния добив от над 380 000 тона, отбелязва „Тюркийе тудей“, като подчертава, че основната причина за спада са измръзванията през пролетта и продължителната суша през летния сезон.

Заради спада на продукцията цената на шамфъстъка на турските пазари се е покачила с над 200 процента в рамките на няколко месеца – от 750 турски лири (15,38 евро) за килограм до 2350 лири (48,18 евро) за килограм.

В исторически план Турция се е сблъсквала с предизвикателства с производството на шамфъстък, включително подобна ситуация преди седем години, когато слаба година доведе до повишаване на цените и спиране на производството на баклава. По това време правителството насърчаваше производителите да използват лешници като заместител на шамфъстъка при приготвянето на традиционния турски десерт. Сегашната ситуация обаче е по-сложна, с продължаващи проблеми като изменението на климата, недостига на вода и икономическия натиск, които засягат селскостопанския сектор, отбелязва още „Тюркийе тудей“.