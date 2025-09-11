Пет милиона души са преминали през турските граници в сезона на отпуските на гастарбайтери

Пет милиона души и 1,2 млн. автомобила са преминали през границата на Турция в сезона на летните отпуски, когато гастарбайтерите пътуват до родната си страна, съобщи Анадолската агенция. Данните обхващат периода от 22 юни до 7 септември 2025 г. и се отнасят за гранично-пропускателните пунктове „Капъкуле“, „Хамзабейли“ и „Дерекьой“, които свързват Турция с България, и пунктовете „Пазаркуле“ и „Ипсала“ на границата с Гърция.

В посочения период през петте пункта всеки ден са преминавали близо 63 хиляди пътници и около 16 хиляди коли. Най-често е използван ГКПП „Капъкуле“ – „Капитан Андреево“, откъдето са преминали 2,6 млн. турци, които живеят и работят в Европа, и 604 202 автомобила.

ГКПП „Ипсала“ се нарежда на второ място по натовареност с 959 486 пътници, следван от ГКПП „Хамзабейли“ – „Лесово“ с 656 278, ГКПП „Пазаркуле“ – с 331 460, и ГКПП „Дерекьой“ – „Малко Търново“ с 445 929 пътници.

Турция отчита, че през тази година предприетите мерки са спомогнали за по-бързото преминаване през граничния контрол. Сред тях са ангажирането на повече служители и отварянето на повече перони и гишета. Така от 4-5 часа през изминалите години, през 2025 г. чакането е сведено до 39 минути.