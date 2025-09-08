Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Букурещ Мартина Ганчева
Вицепрезидентът Илияна Йотова в Стар Бешенов (Дудещи Веки), Румъния, Снимка: БТА, Илко Вълков
Стар Бешенов, Румъния,  
08.09.2025 11:50
 (БТА)

Вицепрезидентът Илияна Йотова стана почетен жител на Стар Бешенов в Румъния. Церемонията се проведе в рамките на празнично заседание на Общинския съвет, водено от кмета Боно Кукалан. По-рано през деня Йотова откри учебната година в създаденото преди 280 години от българи училище в Стар Бешенов - Теоретичния лицей „Св. св. Кирил и Методий", който действа непрекъснато от 1745 г. насам. 

През август 2013 г. и Христо Стоичков стана почетен жител на Стар Бешенов. Това се случи по време на откриването на стадион в селото, който носи неговото име, като признание за спортните му успехи и патриотизма му. Стадионът е единственият в света, кръстен на футболната ни легенда. Откриването му бе уникално събитие не само за банатските българи, които живеят там, но и за Румъния, защото за пръв път спортно съоръжение е кръстено на звезда от друга държава.

Почетни жители на Стар Бешенов са и Никола Миркович - предходният депутат на българското малцинство в румънския парламент и отец Яни Василчин, патриарх на общността и автор на много книги за банатските българи.

Католическите българи от Банат са най-старата българска диаспора в Румъния днес. Те се заселват по тези места през 1738 г. след потушаването на Чипровското въстание. Според данни от последното официално преброяване на населението от 2021 г. Стар Бешенов има 3 827 жители. От тях 1 631 са представители на българския етнос, което представлява почти 43 процента от цялото население.

