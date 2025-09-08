Вицепрезидентът Илияна Йотова откри учебната година в най-старото създадено от българи училище в чужбина. Дворът на Теоретичния лицей „Св. св. Кирил и Методий“ в Стар Бешенов (Дудещи Веки) в Румъния се оказа тесен да побере всички желаещи да споделят празника за 280-ия юбилей на гимназията. Деца, пременени в български и банатски български носии, посрещнаха Йотова с цветя и питка. Химните на България, Румъния и ЕС белязаха началото на официалната програма.

„Нашето училище беше основано точно преди 280 години. Веднага щом нашите предци са се заселили по тези места. Първият учител, който е бил ангажиран в него, е бил Никола Йоркович. През 2005-2006 г. със заповед на министъра на образованието носи името на Кирил и Методий, за да се подчертае връзката с родината България“, каза директорът на Теоретичния лицей „Св.св. Кирил и Методий“ Петру Топчов.

„В живота на всеки човек има много събития. Преживява много чувства и емоции. Но за цял живот остава един ден в началото на всяка учебна година. Този, в който децата носят букети с цветя на своите учители. И няма значение дали си на 20, 40, 60 или 80 години. Този ден завинаги остава в спомените на всеки един от нас“, каза на свой ред вицепрезидентът Илияна Йотова.

Тя сподели, че се вълнува, че съпреживява този ден и този празник в училище, където се преподава български език на хиляди километри от родината.

„Днес е ден за преклонение пред нашите предци, които пазят българската идентичност, език, традиции и обичаи“, добави тя и благодари на румънската държава на всички нива за това, което прави за малцинствата и специално за българското малцинство.

В речта си Йотова подчерта, че дълбоко в гените си българите носят познанието и книжовността, а образованието и вярата, училището и църквата са основни стожери.

„Много от героите на национално-освободителната революция са били приютени по тези земи. Когато идват българите от Чипровци тук, по тези земи, след едно кърваво потушено въстание, първото нещо, което правят е да създадат храм, да създадат църква“, отбеляза още тя.

Йотова благодари на депутата на българското малцинство в румънския парламент Георги Наков за всичко, което прави за опазване на българската идентичност, за българските език и традиции. Тя се обърна към директора на Теоретичния лицей „Св. св. Кирил и Методий“ и каза, че това е най-добрият модел как трябва да съществува едно многоезиково училище. „Училище, което може да се нарече истинско европейско училище“, допълни Йотова.

Вицепрезидентът пожела час по-скоро да бъде оборудван и кабинета по български език, за да слушат децата оригинална българска реч и да научат още по-добре езика.

Илияна Йотова връчи почетен плакет на директора на учебното заведение.