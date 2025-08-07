Повторно се разпали горският пожар, бушувал над десет дни в района на турския град Карабюк

Повторно се е запалил горският пожар, който бушува повече от десет дни в района на Карабюк, Северна Турция, и предизвика евакуирането на десетки населени места, съобщава ТРТ Хабер, позовавайки се на информация от валийството на Карабюк.

Пожарът, който избухна на 23 юли в планинска местност близо до град Карабюк, се разрасна бързо в следващите дни и предизвика евакуирането на 18 села и 50 квартала, както и временното затваряне на магистралата Карабюк-Анкара заради огромното количество дим. В битката с огнената стихия, която продължи 14 дни, се включиха 14 хеликоптера, 1 самолет, 122 пожарни коли, 17 булдозера и над 1200 служители, като на 5 август властите обявиха, че пожарът е под контрол.

Днес обаче от валийството на Карабюк съобщиха, че огънят се е разпалил повторно около 14:00 ч. (местно време) в района на квартал Аръджак в западната част на града. Към момента на място са изпратени 51 пожарни коли, 3 хеликоптера и над 160 пожарникари, които се опитват да възпрат повторното разрастване на пожара.