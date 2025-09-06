ЛИНА: Либерийският Червен кръст ще окаже хуманитарна помощ на жертви на миналогодишното наводнение в страната

Очаква се най-малко 1820 жертви на наводнението в Либерия през 2024 г. от четири окръга на страната, в това число жени и деца, да се възползват от парична и хуманитарна помощ от Либерийското дружество на Червения кръст, предаде либерийската новинарска агенция ЛИНА.

Едуин Керкула, координатор на Червения кръст за окръг Бонг заяви, че проектът е подкрепен от Икономическата общност на западноафриканските държави (ЕКОВАС), за подпомагане на най-силно засегнатите от наводнението.

Той допълни, че проектът се изпълнява от Либерийското дружество на Червения кръст в партньорство с Националната агенция за управление на бедствията.

Керкула посочи, че в рамките на проекта Червеният кръст ще ремонтира повредени ръчни помпи и ще изгради нови в засегнатите региони, докато жертвите в окръг Бонг ще получат допълнително селскостопански инструменти, семена за засяване и ще бъдат проведени обучения.

Той също така заяви, че селскостопанският компонент ще засегне общностите в областите Кпай и Джорколех (най-засегнатите) в Бонг, като ще им бъдат предоставени парични преводи, които ще се основават на резултатите от проверката от Либерийското дружество на Червения кръст.

Междувременно Даниел Дорбор, служител на клона на Червения кръст в окръг Бонг, заяви, че хората от най-засегнатите региони ще получат по 100 щатски долара.

Той поясни, че данните на Червения кръст са били използвани за изпълнение на проекта на Националната агенция за управление на бедствията. Дорбор допълни, че те работят с данните, за да определят кои лица ще отговарят на условията за различни помощи, включително парични средства, подслон и селскостопански инструменти.

В окръг Бонг, особено в град Гбарнга, който е столицата на окръга, жителите по брега на река Джор често стават жертва на наводнения през месец октомври, по време на проливните дъждове, поради непрекъснатите дейности по добив на пясък по брега на реката.

