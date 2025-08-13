Австралия и Вануату договориха пакт в областта на сигурността и икономиката

Австралия и Вануату договориха днес споразумение на стойност половин милиард австралийски долара (326,5 милиона щатски долара), за да заздравят връзките си в областта на икономиката и сигурността, предаде Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че това е станало на фона на засилващата се конкуренция в региона от страна на Китай, който е най-големият външен кредитор на малката държава в южната част на Тихия океан.

Премиерът на Вануату Джотам Напат каза, че сделката, известна като Споразумението от Накамал, ще даде възможност на Австралия да прави инвестиции в страната му, и определи пакта като изгоден и за двете държави.

"Споразумението… ще донесе много ползи на Австралия и Вануату в областта на търговията", заяви Напат на пресконференция на остров Тана в южната част на архипелага. Той изрази очакване сделката да има благоприятен ефект в сферата на сигурността и икономиката и спомена конкретно улесняването на движението на работна ръка.

Австралийският министър на отбраната Ричард Марлс каза, че договорът отразява "общата съдба" на двете страни.

Сделката ще бъде подписана през следващите седмици от премиера на Вануату и от австралийския му колега Антъни Албанезе, добави Марлс.

Споразумението предвижда също отпускането на средства за реагиране при опасни събития, свързани с климата, след земетресението, което причини смъртта на 14 души в столицата на Вануату Порт Вила и рани стотици през декември миналата година.

Вануату се сближи с Китай, който стана най-големият външен кредитор на страната, след като през последното десетилетие ѝ отпусна поредица заеми за изграждане на инфраструктура, включително на нов офис на президента миналата година.