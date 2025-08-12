ВНА: Виетнамският премиер издаде решение за прилагане на дисциплинарни мерки срещу бившият председател на Народния комитет на Хошимин

Виетнамският премиер Фам Мин Чин издаде решение за прилагане на дисциплинарни мерки срещу Ле Тхан Хай, бивш председател на Народния комитет на град Хошимин, предаде Виетнамската новинарска агенция (ВНА).

От днес Хай е лишен от званието председател на Народния комитет на града, както и от всички други длъжности, които е заемал. Решението е в резултат на сериозни нарушения и злоупотреби, допуснати по време на изпълнение на служебните му задължения. За същите действия той вече е бил подложен на дисциплинарни санкции и от Централния комитет на Виетнамската комунистическа партия.

Също така министър-председателят издаде решение за освобождаване от длъжност на Нгуен Ба Хоан, заместник-министър на вътрешните работи, поради нарушения и неправомерни действия, свързани с изпълнението на служебните му задължения. Централният секретариат на партията е взел решение и за изключването му от партийните редици.

