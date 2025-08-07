Подробно търсене

САЩ наредиха на своите служители в Замбия да напуснат незабавно района на медна мина заради наличие на канцерогенни вещества

Военни от специалните сили на Замбия участват в спасителна операция след причинени от поройни дъждове свлачища на около 400 км северно от столицата Лусака, декември 2023 г. Снимка: АП
Лусака,  
07.08.2025 06:06
 (БТА)

САЩ наредиха вчера на своите служители в Замбия да напуснат незабавно района около мястото на голямо изтичане на медни отпадъци, станало преди шест месеца, след появата на нова информация - за наличие на канцерогенни вещества. предаде Франс прес.

При разлива от 18 февруари в мината, собственост на китайци, 50 милиона литра токсични отпадъци са изтекли в приток на една от най-дългите реки в страната, Кафуе, която също е била замърсена, твърдят екоорганизации.

Според съобщения в медиите замърсяването се е разпространило на повече от 100 километра, убивайки риба и добитък.

"Американското правителство нареди незабавното изтегляне на целия персонал на американското правителство от Китве и близките райони, засегнати от разлива на хвостохранилището с отпадъци от мината "Сино металс" (Sino Metals)", се казва в публикация на посолството в социалните мрежи. То не уточнява колко души са засегнати.

Появилите се нови данни разкриват обхвата на замърсяването с опасни и канцерогенни вещества, включително арсен, цианид, уран и други тежки метали, както и непосредствените и дългосрочни заплахи за здравето при излагане на тези замърсители, докато те остават в околната среда", отбеляза посолството.

Правителството на Замбия за момента не е коментирало ситуацията и не е дало подобни съвети на своите граждани.  

Районът, разположен на около 285 км северно от столицата Лусака, е основен център за производство на мед в Замбия - един от най-големите в света, със значителни китайски инвестиции. 

Разливът е станал, след като стената на хвостохранилище за отпадни продукти от минния процес, е поддала.

/ДИ/

