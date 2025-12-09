МОНЦАМЕ: В Монголия от Франция бяха върнати незаконно изнесени вкаменелости на динозаври

В Париж беше подписан акт за безвъзмездно предаване на Монголия на вкаменелости от динозаври, иззети от френските власти през 2015 г., предаде монголската новинарска агенция МОНЦАМЕ.

Според монголското Министерство на културата, спорта, туризма и младежта вкаменелостите са били открити по време на обиск на кораб, пристигнал във Франция от Бразилия и в офисите на компанията „Креазауър“. В съответствие с молба за взаимна правна помощ от френските власти към монголската прокуратура от 2016 година, в Монголия започва разследване, за чиито резултати френската страна бива информирана. Експертите заключват, че вкаменелостта на тарбозавъра, иззет от Лион, има монголски произход.

След дългогодишно сътрудничество между правоохранителните органи, дипломатите и съответните министерства на Монголия и Франция, на 10 юни тази година Апелативният съд на Лион нареди на Монголия да бъдат върнати 29 комплекта вкаменелости на динозаври. Така съдебния процес, продължил повече от десетилетие, най-накрая бива завършен.

Тези вкаменелости включват пълен набор кости на тарбозаври, тероподи и овирапторозаври, както и зъби, ребра, челюсти, шипове, нокти, глезени и черепи. Също така са върнати многобройни други ценни от научна гледна точка находки като яйца на тероподи и овирапторозаври.

Участниците на церемонията отбелязаха, че присъединяването на Монголия към съответните конвенции на ЮНЕСКО и на Международния институт за унифициране на частното право оказва положително влияние върху процеса на завръщане на вкаменелостите.

На церемонията присъстваха Министърът на културата на Монголия Чинбатън Ундрам, министърът на икономиката и финансите на Франция Амели дьо Моншален и официални лица от двете страни.

Министър Ундрам изрази благодарност към организациите и служителите от двете страни, положили усилия за защита на законните права на Монголия и съдействие за завръщането на артефактите. Тя подчерта, че кражбата на културни ценности и алчността, които водят до незаконната търговия, не трябва да принизяват ценността на нито един народ или място на света. Министерството на културата на Монголия изрази готовност да осигури участието на всички страни в развитието на това сътрудничество.

Планира се върнатите вкаменелости да бъдат предадени за детайлно изучавате с най-съвременни научни методи. Част от артефактите ще бъдат изложени в отдела за палеонтология на Националния музей на естествените науки, чието откриване е планирано през следващата година.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и МОНЦАМЕ)