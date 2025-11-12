Подробно търсене

Киър Стармър каза, че всякакви нападки срещу членове на кабинета са "напълно неприемливи"

Анелия Пенкова
Киър Стармър каза, че всякакви нападки срещу членове на кабинета са "напълно неприемливи"
Киър Стармър каза, че всякакви нападки срещу членове на кабинета са "напълно неприемливи"
Британският премиер Киър Стармър. (AP Photo/Kin Cheung)
Лондон ,  
12.11.2025 15:25
 (БТА)

Британският премиер Киър Стармър каза днес, че нападките срещу членове на кабинета му са "напълно неприемливи", предаде Ройтерс. Той намекна, че не стои зад публикациите във вестници, според които негови съюзници смятат, че някои министри замислят да го свалят от власт.

"Нека бъда абсолютно ясен, всяка нападка срещу член на кабинета ми е напълно неприемлива", заяви Стармър в парламента в коментар на публикации в медиите, където се цитират неназовани съюзници на министър-председателя, които се опасяват, че по-късно този месец, след приемането на бюджета, може да бъде направен опит за той да бъде свален от власт.

Министърът на здравеопазването Уес Стрийтинг, който беше посочен като един от претендентите за поста на Стармър, отхвърли тези твърдения и изрази увереност, че Стармър ще поведе Лейбъристката партия на следващите избори през 2029 г.

Стармър добави, че е назначил членовете на кабинета си, "защото те са най-подходящите хора за тази работа", включително и Стрийтинг.

/ЛМ/

Свързани новини

12.11.2025 11:19

Британският здравен министър отрече да има заговор за свалянето на Киър Стармър

Британският здравен министър Уес Стрийтинг отрече днес да заговорничи за свалянето на премиера Киър Стармър, след като съюзници на Стармър изразиха пред вестници опасения, че се готви свалянето му по-късно този месец, предаде Ройтерс. През 2024 година Стармър доведе Лейбъристката партия до една от най-големите изборни победи в британската история, но 16 месеца по-късно социологическите проучвания сочат, че позициите ѝ сред избирателите отслабват.
11.11.2025 13:57

Ройтерс: Кризата в Би Би Си разкрива разриви в реномираната британска институция

Оставките на служители по върховете на Би Би Си във връзка със спорния монтаж на реч на американския президент Доналд Тръмп разкриха още по-напрегнатата обстановка в британската медийна корпорация относно начина, по който се управлява, и дали все още се ползва с общественото доверие в журналистическите си практики. 
10.11.2025 09:07

Володимир Зеленски пред "Гардиън": Защо да се страхувам от Доналд Тръмп?

В ексклузивно интервю за британския в. "Гардиън" украинският президент Володимир Зеленски заяви, че за разлика от други западни лидери не се "страхува" от Доналд Тръмп и отхвърли информациите, че последната им среща във Вашингтон е била бурна, като добави, че има добри отношения с американския президент.Зеленски говори след опустошителните руски удари по енергийната мрежа на Украйна, които доведоха до прекъсвания на електрозахранването в повечето украински региони в неделя, докато инженерите се опитваха да възстановят мрежата. По време на разговора светлините угаснаха два пъти, отбелязва "Гардиън".

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:37 на 12.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация