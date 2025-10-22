Националка по художествена гимнастика на Турция ще се подготвя за новия сезон в България под ръководството на Валентина Иванова

Националната състезателка на Турция Хатидже Гьокче Емир започна лагер в България, в рамките на подготовката си за новия сезон. По време на престоя у нас тя работи с националния треньор на България Валентина Иванова за втора поредна година.

"Работата с г-жа Валентина Иванова ми донесе изключително добри резултати. Следвах нейната тренировъчна програма, тя ми обяснява всеки детайл от съчетанията ми и се старая да ги изпълнявам по най-добрия начин. На Световното първенство в Бразилия се чувствах напълно подготвена и постигнах забележителен резултат, именно благодарение на съвместната ни работа. Постигнатото през целия сезон ми даде ценен опит и още по-голяма мотивация за следващия. Благодаря много на Валентина Иванова за всичко!", каза Хатидже Гьокче Емир за страницата на БФХГ във Фейсбук.

"Това е поредното доказателство за високия авторитет на Иванова и признание към българската школа по художествена гимнастика. Желаем им ползотворна работа!", написаха от родната централа.