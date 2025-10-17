Подробно търсене

Във Франция очакват решението на българския съд дали ще екстрадира задържаните четирима българи за манипулирани на спортни резултати

Христо Бонински
БТА, София (15 октомври 2025) Заместник-директорът на Главна дирекция борба с организираната престъпност (ГДБОП) Димитър Китанов, прокурорът Ангел Кънев и говорителят на Националната следствена служба (НСлС) Мариан Маринов (от ляво надясно) дават брифинг.Снимка: Константин Костов/БТА (ЛФ)
София,  
17.10.2025 18:25
 (БТА)

Четирима дума се задържани в България по искане на прокуратурата в Марсилия във връзка в международно разследване за манипулиране на резултати от спортни мачове, обяви пред агенция "Франс Прес" говорител на съда в София.

Трима бивши тенис състезатели и един техен съучастник, всички българи, са задържани по искане на френското правосъдие. Те са обвинени в пране на пари, идващи от подкупи и измами, свързвани със спортни събития, най-вече тенис мачове.

"Трима от тях са задържани временно, докато четвъртият е под домашен арест", заяви говорителят през АФП. "Те са разследвани за това, че са предлагали подкупи на играчи и на организатори на турнири на три континента", добавиха от българския съд, като уточниха, че задържаните могат да обжалват мярката си.

Задържаните са братята Карен и Юри Хачатарян, както и Дилян Янев - всичките са бивши тенис състезатели, четвъртият е Анжел Янев. Те са на възраст между 25 и 31 години. Българският съд трябва да се произнесе дали те ще бъдат предадени на френските власти в следващите седмици.

"Нямаме глобален поглед върху цялото разследване, а само върху действията, поръчани от френските власти на българска територия", коментира високопоставен човек от българския съд, който е пожелал да запази анонимност. "Извършихме претърсвания, иззехме мобилни телефони и компютри", добави той.

През 2020 двамата братя са били санкционирани от Международната агенция за интегритет в тениса (ITIA) за уредени мачове. Карен Х. е бил отлъчен до живот, а брат му е получил наказание за десет години. Според разследване на ръководните институции в тениса (ITF, ATP, WTA и турнирите от Големия шлем), които са натоварени да се борят срещу корупцията, са установили, че Карен Харатарян е обявен за виновен за пет случая на манипулирани мачове и девет други случая, в които е влиял на други играчи да не се напрягат много по време на мачовете си. Брат му Юри се е свързал с друг професионален играч и е улеснил залозите на трети лица, между другите си провинения. 

/ХБ/

