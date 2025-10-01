Подробно търсене

Владимир Давидов допусна поражение на старта на Европейското първенство по бокс за младежи

Кремена Младенова
Владимир Давидов допусна поражение на старта на Европейското първенство по бокс за младежи
Владимир Давидов допусна поражение на старта на Европейското първенство по бокс за младежи
снимка: Минко Чернев/БТА (архив)
Острава,  
01.10.2025 10:18
 (БТА)

Първият български участник на Европейското първенство по бокс за младежи и девойки в Острава (Чехия) Владимир Давидов допусна поражение на старта.

В категория до 65 килограма националът направи равностойна среща, но отстъпи с 1:4 съдийски гласа пред англичанина Джейкъб Нейсмит.

Още трима българи ще се качат на ринга днес на Европейското първенство.

Христеа Нинова (54 кг) ще се изправи срещу Естела Филарди (Италия), Милена Николова (57 кг) ще боксира с Ана Колотурска (Украйна), а Янко Илиев (55 кг) ще срещне Майкъл Райли (Ирландия).

 

/КМ/

Свързани новини

06.09.2025 12:29

Младежките национали по бокс се готвят за Европейското първенство с международен лагер

чМеждународен лагер, с участието на боксьори от няколко държави, съпровожда подготовката на националния отбор на България за младежи, съобщават от Българската федерация по бокс
28.08.2025 19:29

Спаринги определиха състава на България за европейското първенство по бокс за младежи и девойки в Чехия

Десет боксьори ще защитават честта на България на предстоящото Европейско първенство за младежи и девойки в Острава, Чехия. Шампионатът на Стария континент ще се проведе от 30 септември до 9 октомври

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:48 на 01.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация