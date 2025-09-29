Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик след успеха над Реал Сосиедад: "Беше много трудно, но ние заслужихме победата"

Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик заяви, че се гордее с играчите след победата с 2:1 над Реал Сосиедад в среща от седмия кръг на Ла Лига.

"Беше ни много трудно, но заслужихме тази победа. Наистина харесвам начина, по който играе моят отбор, начина, по който действат на терена. Няма значение дали ще променим малко стартовия състав - всеки дава всичко от себе си и това наистина ме впечатлява. Гордея се с тях. Невероятно е. Мисля, че този успех наистина ще ни помогне да продължим да се подобряваме", каза Флик на официалния уебсайт на клуба.

Барселона има 19 точки и е първа в испанското първенство, докато Реал Сосиедад е на 17-о място с 5 точки.

Преди мача от Шампионската лига срещу Пари Сен Жермен, Флик коментира представянето на халфовете Педри и Френки де Йонг.

"Те са изключителни играчи и имат много добра връзка. Знаят как искат да играят, познават се. Фантастично е да се види такава връзка. С това дуо е по-трудно да ни се оказва натиск, а това ни дава повече владение на топката, създава повече пространство и това е най-важното. Много се гордея с моя отбор", цитира думите на германския треньор "Марка".

Барселона и ПСЖ ще играят на 1 октомври.