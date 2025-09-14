Хулио Веласкес определи група от 20 футболисти за мача с Локомотив София

Група от 20 футболисти определи старши треньорът на Левски Хулио Веласкес за мача от 8-ия кръг на Първа лига срещу Локомотив (София). Двубоят в столичния квартал „Надежда“ е днес, 14 септември от 20:30 часа.

Ето и цялата група на „сините“: Светослав Вуцов, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Майкон, Вендерсон Цунами, Карлос Охене, Георги Костадинов, Гашпер Търдин, Асен Митков, Рилдо Фильо, Мазир Сула, Марин Петков, Карл Фабиен, Евертон Бала, Радослав Кирилов, Борислав Рупанов, Мустафа Сангаре.