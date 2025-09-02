Севиля финализира сделката с Алексис Санчес

Чилийският нападател Алексис Санчес премина от Удинезе в Севиля за един сезон, съобщи клубът от испанската Ла Лига.

"С кариера, постигната от много малко хора и след като е играл за много от най-големите клубове в света, Алексис пристига в Севиля, за да допринесе със своя опит и инстинкт за голмайстор“, се казва в изявление на испанския отбор.

Удинезе заяви, че 36-годишният футболист напуска италианския клуб по взаимно съгласие.

"Алексис завинаги ще бъде икона в историята на Удинезе и целият клуб му благодари за страниците, които написахме заедно, които ще останат запечатани в паметта на нашите фенове“, заяви италианският клуб.

Санчес, играчът с най-много мачове в историята на чилийския национален отбор (168), е играл за европейски колоси, включително Барселона, Арсенал, Манчестър Юнайтед и Интер Милано.

Севиля припомни, че чилиецът е отбелязал 165 гола в различните си клубове от професионалния си дебют през 2005 г. с чилийския Кобрелоа.