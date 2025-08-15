Илия Груев връща България в английската футболна Висша лига след 11 години пауза

Единадесет години по-късно отново ще има български футболист във Висшата лига – най-силното първенство според рейтинга на УЕФА. Като състезател на Лийдс Юнайтед, този уикенд Илия Груев ще се превърне в първия българин в английското първенство след Александър Тонев, който изигра последния си мач за бирмингамския Астън Вила на 5 април 2014-а.

Груев е едва десетият роден футболист, стигнал до Висшата лига. Освен него и Тонев, на това ниво са играли Бончо Генчев, Радостин Кишишев, Валери Божинов, Светослав Тодоров, Станислав Манолев, Мартин Петров, бившият капитан на Астън Вила Стилиян Петров и двукратният шампион с Манчестър Юнайтед и голмайстор на първенството през сезон 2010/2011 Димитър Бербатов.

Успехът е още по-значим предвид настоящото състояние на българския футбол. Груев ще бъде вероятно единственият представител на страната в петте големи първенства (Англия, Испания, Германия, Италия и Франция), като едва петима българи се подвизават във вторите нива на футбола в съответните държави. 19-годишният младежки национал Мерт Дурмуш пък е собственост на новака в италианската Серия А Пиза, но все още няма изигран официален мач за представителния отбор, като в предишната кампания беше преотстъпен на треторазредния Сестри Леванте. През това лято той се завърна в Пиза и води подготовка с мъжкия състав.

През миналия сезон българският дефанзивен халф имаше важна роля за промоцията на Лийдс във Висшата лига. Макар да претърпя тежка контузия на менискуса на дясното си коляно и да трябваше да се подложи на операция, която го извади извън терените за три месеца, той игра в 23 двубоя и бе твърд титуляр във финалната серия от мачове.

SofaScore поддържа статистика на играчите от Чемпиъншип (втория ешелон на английския футбол), които са взели участие в поне половината от срещите за миналия сезон. Груев се нарежда в предните позиции по няколко показателя – от 371 такива футболисти, той има 7-мия най-висок процент на точни пасове (90.7%) и е с 22-рия най-добър среден рейтинг на представяне в отделните двубои (7.20).

Още от малък е наясно, че футболът е единственият път, по който иска да върви. Баща му Илия Груев-старши е бивш национал на България, който завършва кариерата си в Германия, а от 2009-а се занимава с треньорска дейност. Именно израстването в германската футболна система се оказва основополагащо за кариерата на сегашния халф на Лийдс.

В интервю за Forbes Bulgaria, Груев-младши разказва, че на 12 години е поканен на едноседмичен тренировъчен лагер в Байерн Мюнхен, а на 15 избира да продължи развитието си в академията на четирикратния шампион на Германия Вердер Бремен. Постепенно пробива в мъжката формация на клуба, помага за класирането му обратно в Бундеслигата и последвалите представяния в най-високото ниво на местния футбол му осигуряват трансфер за 6.5 милиона евро в английския Лийдс.

Сега му предстои най-голямото предизвикателство до момента. Като всеки клуб, изкачващ се от Чемпиъншип към Висшата лига, Лийдс подсили състава си и рекордният им трансфер до момента това лято засяга именно позицията на българина – белите от Западен Йоркшър платиха 20 милиона евро за дефанзивния халф Антон Щах от Хофенхайм, а към тима в тази зона на терена се присъедини и Шон Лонгстаф от Нюкасъл.

Конкуренцията е по-голяма, но с постоянството си Груев отдавна е спечелил доверието на треньора Даниел Фарке. Българинът започна предсезонната подготовка с 86 минути срещу Манчестър Юнайтед, а SofaScore му постави една от най-високите оценки в двубоя. Срещу испанския Виляреал замени Лонгстаф и изигра едно полувреме, преди да даде асистенция на Щах секунди след появата си на терена срещу италианския Милан.

Пристигането във Висшата лига не слага край на амбициите на 25-годишния българин. Пред Forbes Bulgaria той вече гледа към следващите – да се докаже в първенството, да се представи на ниво и да бъде равностоен с най-добрите в световния футбол: „Успехите в последните години ме правят гладен за още. Вярвам, че пикът на кариерата ми предстои, и усещам вътрешно, че колкото по-успешен си, толкова повече искаш да постигаш.“