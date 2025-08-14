Треньорът Хулио Веласкес определи групата на Левски за реванша срещу Сабах, Костадинов е в списъка

Група от 23 футболисти определи старши треньорът на Левски Хулио Веласкес за реванша срещу Сабах (Азербайджан) от третия квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите.

Двубоят на "Alinja Stadium" в Баку предстои тази вечер (14 август) от 19:00 часа българско време.

В първата среща в София отборът на Левски победи с 1:0 с гол на Борислав Рупанов.

Полузащитникът Георги Костадинов, който беше заменен принудително по време на мача със Спартак Варна заради проблем с бедрото, пътува с отбора за Баку и попадна в списъка.

Цялата група на "сините":

Светослав Вуцов, Огнян Владимиров, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Кристиан Макун, Кристиан Димитров, Вендерсон Цунами, Майкон, Карлос Охене, Георги Костадинов, Асен Митков, Гашпер Търдин, Патрик Мислович, Рилдо Фильо, Карл Фабиен, Мазир Сула, Марин Петков, Фабио Лима, Евертон Бала, Радослав Кирилов, Борислав Рупанов, Стивън Стоянчов.