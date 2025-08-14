Подробно търсене

Кремена Младенова
Треньорът Хулио Веласкес определи групата на Левски за реванша срещу Сабах, Костадинов е в списъка
снимка: Никола Узунов/БТА (архив)
Баку,  
14.08.2025 13:25
 (БТА)

Група от 23 футболисти определи старши треньорът на Левски Хулио Веласкес за реванша срещу Сабах (Азербайджан) от третия квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите.

Двубоят на "Alinja Stadium" в Баку предстои тази вечер (14 август) от 19:00 часа българско време.

В първата среща в София отборът на Левски победи с 1:0 с гол на Борислав Рупанов.

Полузащитникът Георги Костадинов, който беше заменен принудително по време на мача със Спартак Варна заради проблем с бедрото, пътува с отбора за Баку и попадна в списъка.

Цялата група на "сините":

Светослав Вуцов, Огнян Владимиров, Мартин Луков, Алдаир, Оливер Камдем, Кристиан Макун, Кристиан Димитров, Вендерсон Цунами, Майкон, Карлос Охене, Георги Костадинов, Асен Митков, Гашпер Търдин, Патрик Мислович, Рилдо Фильо, Карл Фабиен, Мазир Сула, Марин Петков, Фабио Лима, Евертон Бала, Радослав Кирилов, Борислав Рупанов, Стивън Стоянчов.

/КМ/

Свързани новини

13.08.2025 18:19

Хулио Веласкес: "Ще се опитаме да спечелим мача със Сабах още в редовното време"

Треньорът на Левски Хулио Веласкес заяви, че не изключва възможността в реванша със Сабах да се стигне до продължения и дузпи, но той готви тима си да успее да се справи със съперника още в редовното време.  "Ще следим състоянието на Костадинов в
13.08.2025 16:16

Треньорът на Сабах Валдас Дамбраускас: "Трябва да бъдем много внимателни в защита"

Старши треньорът на азербайджанския Сабах Валдас Дамбраускас заяви преди реванша срещу българския Левски в третия квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите, че тимът му трябва да бъде много внимателен
12.08.2025 17:07

ПФК Левски ще монтира видеостена пред Сектор "А" на "Георги Аспарухов" за реванша срещу Сабах

Привържениците на Левски ще имат възможност да гледат заедно  срещата-реванш от третия квалификационен кръг на футболния турнир Лига на конференциите срещу Сабах от Азербайджан, съобщават от клуба. Това ще се случи с видеостена в зоната пред Сектор

