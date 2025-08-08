Белгийският колоездач Ваут ван Арт няма да участва на Световното и Европейското първенство през есента

Белгийският колоездач Ваут ван Арт няма да участва нито на Световното първенство в Руанда (21-28 септември), нито на Европейското първенство в Дром-Ардеш (1-5 октомври), обявиха от отбора му Висма-Лийз а байк, цитиран от АФП

30-годишният колоездач ще бъде ангажиран на Обиколката на Германия (20-24 август), на Бретан Класик, което спечели през 2022 (31 август), както и на Гран при на Квебек и на Монреал (12 и 14 септември), като ще завърши сезона на Супер 8 Класик шест дни по-късно.

"Беше съществено да не прекаля, затова решим да не участвам на Световното и Европейското първенство", обясни Ван Арт в комюнике. "Класическите състезания през пролетта и Обиколката на Франция бяха основните ми цели. Много съм щастлив и, че най-накрая успях на участвам на Джиро", добави той.

Преди да участва на две от трите големи обиколки през 2025, победителят от последния етап на Тур дьо Франс показа страхотна форма през април, като завърши втори на "През Фландрия" и четвърти на Обиколката на Фландрия и Париж-Рубе.