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Хебър се наложи над Локомотив София за втора победа от началото на сезона в Първа лига

Кремена Младенова
Хебър се наложи над Локомотив София за втора победа от началото на сезона в Първа лига
Хебър се наложи над Локомотив София за втора победа от началото на сезона в Първа лига
снимка: Христо Касабов/БТА (архив)
Пазарджик,  
15.03.2025 14:29
 (БТА)

Първенство на България по футбол, срещи от 25-ия кръг в Първа лига:

Хебър - Локомотив София - 2:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Набил Макни 45, 1:1 Спас Делев 67, 2:1 Тома Ушагелов 9+3
пропусната дузпа: Анте Аралица (Локомотив София) 79

по-късно днес:
Лудогорец - Ботев Враца
ЦСКА - Черно море

в неделя:
Спартак Варна - Септември
Ботев Пловдив - ЦСКА 1948
Арда - Левски

от петък:
Славия - Берое - 2:1 (1:1)
голмайстори: 0:1 Леандро Годой 8, 1:1 Владимир Николов 44, 2:1 Владимир Николов 77
пропусната дузпа: Денислав Александров (Славия) 24
червен картон: Хуан Саломони (Берое) 65

Крумовград - Локомотив Пловдив - 0:0

временно класиране:
 1. Лудогорец        24  19  4   1  49:11   61 точки
 2. Левски           24  16  3   5  48:21   51
 3. Черно море       24  13  7   4  35:16   46
 4. Ботев (Пд)       24  13  3   8  26:23   42
 5. Арда             24  11  7   6  30:28   40
 6. Берое            25  11  4  10  30:23   37
 7. Спартак (Вн)     24  10  6   8  29:31   36
 8. ЦСКА-София       24  10  6   8  34:24   36
 9. Славия           25  10  5  10  33:33   35  
10. Септември        24   9  3  12  27:32   30
11. ЦСКА 1948        24   6 10   8  27:33   28 
12. Крумовград       25   5  9  11  13:22   24
13. Локомотив (Пд)   25   6  6  13  25:35   24
14. Локомотив (Сф)   25   6  5  14  23:39   23
15. Ботев (Вр)       24   3  5  16  17:47   14
16. Хебър            25   2  7  16  20:47   13

/КМ/

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