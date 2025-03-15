Хебър се наложи над Локомотив София за втора победа от началото на сезона в Първа лига

Отборът на Хебър постигна домакинска победа с 2:1 над Локомотив София в среща от 25-ия кръг на футболната Първа лига. Това се случи четири дни след раздялата със старши треньора Бруно Акрапович, а отборът бе воден от Йордан Чолов. Успехът бе едва втори за тима от Пазарджик от началото на сезона и първи от 1 септември миналата година, когато Хебър се наложи над Берое с 3:1 в седмия кръг на шампионата