Хебър се наложи над Локомотив София за втора победа от началото на сезона в Първа лига

site.btaХебър се наложи над Локомотив София за втора победа от началото на сезона в Първа лига
Първенство на България по футбол, срещи от 25-ия кръг в Първа лига:
Хебър - Локомотив София - 2:1 (1:0)
голмайстори: 1:0 Набил Макни 45, 1:1 Спас Делев 67, 2:1 Тома Ушагелов 9+3
пропусната дузпа: Анте Аралица (Локомотив София) 79
по-късно днес:
Лудогорец - Ботев Враца
ЦСКА - Черно море
в неделя:
Спартак Варна - Септември
Ботев Пловдив - ЦСКА 1948
Арда - Левски
от петък:
Славия - Берое - 2:1 (1:1)
голмайстори: 0:1 Леандро Годой 8, 1:1 Владимир Николов 44, 2:1 Владимир Николов 77
пропусната дузпа: Денислав Александров (Славия) 24
червен картон: Хуан Саломони (Берое) 65
Крумовград - Локомотив Пловдив - 0:0
временно класиране: 1. Лудогорец 24 19 4 1 49:11 61 точки 2. Левски 24 16 3 5 48:21 51 3. Черно море 24 13 7 4 35:16 46 4. Ботев (Пд) 24 13 3 8 26:23 42 5. Арда 24 11 7 6 30:28 40 6. Берое 25 11 4 10 30:23 37 7. Спартак (Вн) 24 10 6 8 29:31 36 8. ЦСКА-София 24 10 6 8 34:24 36 9. Славия 25 10 5 10 33:33 35 10. Септември 24 9 3 12 27:32 30 11. ЦСКА 1948 24 6 10 8 27:33 28 12. Крумовград 25 5 9 11 13:22 24 13. Локомотив (Пд) 25 6 6 13 25:35 24 14. Локомотив (Сф) 25 6 5 14 23:39 23 15. Ботев (Вр) 24 3 5 16 17:47 14 16. Хебър 25 2 7 16 20:47 13
/КМ/
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