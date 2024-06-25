Берое подписа нов договор със старши треньора Хосе Ачиари

site.btaБерое подписа нов договор със старши треньора Хосе Ачиари
Старши треньорът на Берое Хосе Луис Ачиари поднови своя договор, съобщиха от футболния клуб от Стара Загора. Подробности по новото споразумение не бяха оповестени.
Аржентинецът е начело на "заралии" от 20 септември 2023 година, като пед негово ръководство отборът запази мястото си в елита.
"Имаме удоволствието да ви съобщим, че старши треньорът Хосе Луис Ачиари поднови своя договор с клуба. Неговото богато футболно познание и страст към играта ще ни помогнат да достигнем нови висоти.
Скоро ще обявим нови попълнения в отбора! Очакват ни вълнуващи времена и нямаме търпение да ги споделим с вас", написаха от ръководството на Берое.
/БД/
news.modal.header
news.modal.text