Подробно търсене

Резултати от втория квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол

Ивайло Георгиев
Резултати от втория квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол
Резултати от втория квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол
Футболистите на Мидтиланд празнуват след победата с дузпи срещу АЕК Ларнака / Снимка: АП
София,  
27.07.2022 08:16
 (БТА)

Шампионска лига по футбол, резултати от втория квалификационен кръг:

АЕК Ларнака (Кипър) - Мидтиланд (Дания) - 3:4 след дузпи, 1:1 в редовното време и продълженията (1:1 в първия мач)
Виктория Пилзен (Чехия) - ХИК Хелзинки (Финландия) - 5:0 (2:1)
Шериф Тираспол (Молдова) - Марибор (Словения) - 1:0 (0:0)
Дюделанж (Люксембург) - Пюник Ереван (Армения) - 1:4 (1:0)
Шамрок Роувърс (Република Ирландия) - Лудогорец (България) - 2:1 (0:3)
Шкупи (Република Северна Македония) - Динамо Загреб (Хърватия) - 0:1 (2:2)

 

 

/АВ/

news.modal.header

news.modal.text

Към 08:53 на 27.07.2022 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация