Резултати от втория квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол

site.btaРезултати от втория квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол
Шампионска лига по футбол, резултати от втория квалификационен кръг:
АЕК Ларнака (Кипър) - Мидтиланд (Дания) - 3:4 след дузпи, 1:1 в редовното време и продълженията (1:1 в първия мач)
Виктория Пилзен (Чехия) - ХИК Хелзинки (Финландия) - 5:0 (2:1)
Шериф Тираспол (Молдова) - Марибор (Словения) - 1:0 (0:0)
Дюделанж (Люксембург) - Пюник Ереван (Армения) - 1:4 (1:0)
Шамрок Роувърс (Република Ирландия) - Лудогорец (България) - 2:1 (0:3)
Шкупи (Република Северна Македония) - Динамо Загреб (Хърватия) - 0:1 (2:2)
/АВ/
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