Димитър Вельов
Нидерландия нанесе първа загуба на защитаващия титлата си Франция на Световното първенство по хандбал за жени
снимка: AP/Aaron Favila
Дортмунд,  
09.12.2025 07:55
 (БТА)

Нидерландия нанесе първа загуба на защитаващия титлата си Франция на Световното първенство по хандбал за жени. „Оранжевите“ спечелиха с 26:23 (14:13) в Ротердам и с пълен актив от 10 точки заслужиха първото място в група III в основната фаза на надпреварата. Двата отбора продължават в елиминациите за титлата.

Домакините, световни шампионки през 2019 година, започнаха устремно и поведоха с 5:1, като през по-голямата част от първото полувреме поддържаха аванс от няколко гола, но с три поредни попадения в последните минути французойките успяха да съкратят изоставането си до 13:14 на почивката, а на старта на втората част те дори изравниха за 14:14. Постепенно нидерландките отново овладяха контрола върху мача и започнаха да трупат аванс, който достигна до 24:19, а те успяха да задържат победата в последните минути.

Силен мач направи вратарката на домакините Яра Тен Холте с 14 спасявания, а с по 5 гола за успеха се отличиха Бо Ван Ветеринг и Роме Маарсхалкервеерд. За съперника, който завърши втори в групата с 8 точки, Тамара Орасек се разписа 7 пъти.

На четвъртфиналите Нидерландия ще играе срещу Унгария, а Франция ще срещне европейския вицешампион Дания.

 

 

/ДВ/

Свързани новини

08.12.2025 10:05

Норвегия и Дания се класираха за четвъртфиналите на Световното първенство по хандбал за жени без загубена точка в двете групови фази на турнира

Норвегия и Дания се класираха за четвъртфиналите на Световното първенство по хандбал за жени без загубена точка в първите две групови фази на турнира в Германия и Нидерландия. Скандинавките, действащи олимпийски и европейски шампионки, триумфираха в
07.12.2025 11:25

Домакинът Германия завърши на първо място в групата си след успех срещу Испания на Световното първенство по хандбал за жени

Домакинът Германия победи Испания с 29:25 (13:10) на Световното първенство по хандбал за жени в мач, игран в Дортмунд. Така германките, които са световни шампионки от салечната 1993, завършиха на първо място в Група II и си осигуриха място на
05.12.2025 10:05

Германия е първият четвъртфиналист на Световното първенство по хандбал за жени

Германия е първият четвъртфиналист на Световното първенство по хандбал за жени. Съоорганизаторът на шампионата спечели убедително срещу Черна гора с 36:18 (16:8) в Щутгарт и с пълен актив от 8 точки си осигури първото място в група II кръг преди

Към 09:05 на 09.12.2025 Новините от днес

