Нидерландия нанесе първа загуба на защитаващия титлата си Франция на Световното първенство по хандбал за жени. „Оранжевите“ спечелиха с 26:23 (14:13) в Ротердам и с пълен актив от 10 точки заслужиха първото място в група III в основната фаза на надпреварата. Двата отбора продължават в елиминациите за титлата.
Домакините, световни шампионки през 2019 година, започнаха устремно и поведоха с 5:1, като през по-голямата част от първото полувреме поддържаха аванс от няколко гола, но с три поредни попадения в последните минути французойките успяха да съкратят изоставането си до 13:14 на почивката, а на старта на втората част те дори изравниха за 14:14. Постепенно нидерландките отново овладяха контрола върху мача и започнаха да трупат аванс, който достигна до 24:19, а те успяха да задържат победата в последните минути.
Силен мач направи вратарката на домакините Яра Тен Холте с 14 спасявания, а с по 5 гола за успеха се отличиха Бо Ван Ветеринг и Роме Маарсхалкервеерд. За съперника, който завърши втори в групата с 8 точки, Тамара Орасек се разписа 7 пъти.
На четвъртфиналите Нидерландия ще играе срещу Унгария, а Франция ще срещне европейския вицешампион Дания.
