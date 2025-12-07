Малена Замфирова и Радослав Янков отпаднаха на осминафиналите в паралелния слалом на състезанието по сноуборд от Световната купа в Милин

Малена Замфирова отпадна на осминафиналите на паралелния слалом в китайския град Милин в състезание за Световната купа. Най-добрата българка не завърши дуела си с опитната швейцарка Джули Цог, като започна агресивно, но падна още в началото на трасето.

Това обаче е второ влизане на Замфирова във финалите от турнира за Световната купа, след като в събота тя завърши на трето място, побеждавайки на финала победителката то квалрификациите Зазуна Мадерова от Чехия.

Джули Цог стигна до финала на паралелния слалом, в който отстъпи пред японката Цубаки Мики. На трето място в дисциплината и на подиума се качи и Забине Пайер от Австрия, която се наложи в малкия финал над чехкинята Зузана Мадерова.

При мъжете Радослав Янков също отпадна на осминафиналите в паралелния слалом, като отстъпи пред германеца Щефан Баумайстер, който бе по-бързо с 19 секунди. Янков завърши на 11-о място в квалификациите и кара по синьото трасе, като през цялото време натискаше съперника си, който бе по червеното трасе, което даваше предимство и се възползва от това.

Победител в паралелния слалом стана Мирко Феличети от Италия, който се наложи във финала срещу Баумайстер, който не завърши. Трето място си осигури друг италианец - Маурицио Бормолини, който победи германеца Елиас Хубер в малкия финал.