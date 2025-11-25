БФВолейбол ще получи престижна награда

Българската федерацията по волейбол ще получи голямата награда в категория Спорт на тазгодишната церемония на престижните Bright Awards for Business&Tourism, чието десето издание ще се проведе на 28 ноември в хотел Маринела.

Статуетката ще бъде връчена от зам.-министъра на туризма Ирена Георгиева, като ще я получи президента на родната волейболна централа Любомир Ганев.

Признанието идва два месеца, след като "трикольорите" спечелиха сребърен медал на Световното първенство във Филипините.

На церемонията ще бъдат връчени призове за различни категории - туризъм, инвестиции, строителство, право, образование, медицина и други.

Статуетки ще бъдат дадени на победителите и от представители на партиите от парламента.