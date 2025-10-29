Симфониетата в Шумен ще изнесе концерт под надслов „Рамо до рамо“ с трима млади пианисти

Симфониетата в Шумен ще изнесе концерт под надслов „Рамо до рамо“, посветен на младите лауреати от Националния клавирен конкурс „Мила Михайлова“, който ще се състои на 30 октомври в залата „Проф. Венета Вичева“, съобщават от симфоничния оркестър в града.

Оттам отбелязват, че под диригентството на Любомир Александров, публиката ще има възможност да чуе и лауреатите от конкурса „Мила Михайлова“ - младите пианисти Богомил Димитров, Борис Иванов и Мартин Йовков, които ще изпълнят три от най-обичаните концерти за пиано и оркестър от Бетовен, Шуман и Гершуин.

На концерта под надслов „Рамо до рамо“ ще бъдат изпълнени Концерт за пиано и оркестър №1 на Лудвиг ван Бетовен, Концерт за пиано и оркестър в ла минор, оп. 54 на Роберт Шуман и Концерт във фа за пиано и оркестър (първа част) на Джордж Гершуин, уточняват от Симфониета - Шумен.

Музикално пътешествие в света на Моцарт представи Симфониетата в Шумен на 23 октомври, а по-рано през месеца изнесе концерт, посветен на 255 години от рождението на Лудвиг ван Бетовен и концерт FunKtion & Shumenietta.