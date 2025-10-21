Музикално пътешествие в света на Моцарт ще представи Симфониета-Шумен на 23 октомври

Симфониета-Шумен ще представи на 23 октомври в концертна зала „Проф. Венета Вичева“ в Шумен музикално пътешествие в света на Волфганг Амадеус Моцарт – композиторът, чието творчество и до днес вдъхновява и вълнува милиони по целия свят, съобщиха от формацията.

Под диригентската палка на Славил Димитров, със специалното участие на младия цигулар Кай Гергов, ще прозвучат Увертюра към операта „Отвличане от сарая“, Концерт за цигулка и оркестър № 5 и Симфония № 40 от Моцарт.

Кай Гергов е само на 15 години. Роден е във Виена, в семейство на музиканти и едва четиригодишен започва да свири на пиано и цигулка. Учи при едни от най-изтъкнатите преподаватели в Европа и е носител на първи награди от престижни международни конкурси, сред които Prima la Musica, Grumiaux Violin Competition и International Mozart Competition (Грузия).

Гергов се е изявявал в зали като Musikverein и Konzerthaus във Виена и Carnegie Hall в Ню Йорк. Той свири на цигулка Антонио Граняни (1751) – исторически инструмент, който оживява в ръцете му, допълниха от Симфониета Шумен.

