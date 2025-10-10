Подробно търсене

Книгата „Жената на 60 – рано е за мемоари“ на проф. Стела Георгиева ще бъде представена в Художествената галерия в Свищов

Кореспондент на БТА в Свищов Лилия Йорданова
Книгата „Жената на 60 – рано е за мемоари“ на проф. Стела Георгиева ще бъде представена в Художествената галерия в Свищов
Книгата „Жената на 60 – рано е за мемоари“ на проф. Стела Георгиева ще бъде представена в Художествената галерия в Свищов
БТА, Художествена галерия „Николай Павлович“ в Свищов. Снимка: кореспондент на БТА в Свищов Лилия Йорданова
Свищов,  
10.10.2025 18:46
 (БТА)

Художествена галерия „Николай Павлович“ и Професионална държавна търговска гимназия „Димитър Хадживасилев“ в Свищов организират представяне на книгата „Жената на 60 – рано е за мемоари“, чиито автор е проф. Стела Георгиева. Събитието ще се състои на 17 октомври в галерията, съобщиха организаторите.

Изданието съдържа пътеписи, които отразяват впечатленията и преживяванията на авторката от пътувания по интересни исторически и природни забележителности в България и чужбина.

Стела Георгиева е родена в Свищов. Тя завършва Търговската гимназия в града през 1984 г. и Висш медицински институт в Плевен през 1990 г. От 1998 г. работи в Медицинския университет в Плевен. През 2025 г. е удостоена с академично звание професор по Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията.

/ВБ/

Списание ЛИК

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:13 на 10.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация