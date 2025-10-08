Любопитни факти за Нобеловите награди за химия

В периода от 1901 г. до 2024 г. Нобелови награди за химия са присъдени 116 пъти на 197 лауреати, съобщава сайтът Nobelprize.org.

Нобелови награди за химия не са присъждани през 1916 г., 1917 г., 1919 г., 1924 г., 1933 г., 1940 г., 1941 г. и 1942 г.

Наградата е присъдена само на един учен 63 пъти, на двама - 25 пъти, и на трима - 28 пъти. Двама души, Фредерик Сенгър и Бари Шарплес, получават Нобелова награда за химия два пъти.

Жените, удостоени с Нобелова награда за химия, са осем. Това са Франсес Арнолд през 2018 г., Ада Йонат през 2009 г., Дороти Кроуфут Ходжкин през 1964 г., Ирен Жолио-Кюри през 1935 г., Мария Кюри през 1911 г. През 2020 г. я получават французойката Еманюел Шарпантие и американката Дженифър Даудна за разработване на метод за редактиране на генома, а през 2022 г. - Каролин Бертози за разработване на клик-реакции.

Най-младият лауреат е Фредерик Жолио-Кюри. Той получава наградата през 1935 г., когато е на 35 години. Отличен е заедно със съпругата си Ирен Жолио-Кюри. Майката на Ирен Жолио-Кюри - Мария Кюри, печели Нобелова награда за химия през 1911 г., а през 1903 г. Мария и съпругът й Пиер Кюри печелят Нобелова награда за физика. Другата дъщеря на Мария и Пиер Кюри - Ев, работи в УНИЦЕФ и е съпруга на Хенри Лабуис, който приема Нобелова награда за мир от името на УНИЦЕФ през 1965 г. Това прави семейство Кюри най-успешната Нобелова фамилия.

Други семейства на нобелисти с лауреат на награда за химия са това на Ханс фон Ойлер-Келпин, спечелил наградата през 1929 г., и Роджър Д. Корнбърг, носител на Нобелова награда за химия през 2006 г. Синът на Ханс фон Ойлер-Келпин - Улф фон Ойлер, печели Нобелова награда за физиология или медицина през 1970 г., а бащата на Роджър Д. Корнбърг - Артър Корнбърг, печели Нобелова награда за физиология или медицина през 1959 г.

Най-възрастният носител на отличието за химия е Джон Б. Гудинаф, който я получава през 2019 г. Тогава той е на 97 години. Гудинаф е доайенът на всички Нобелови награди.

Двама от лауреатите са били принудени да се откажат от наградата си. Адолф Хитлер забранява на Рихард Кун през 1938 г. и на Адолф Бутенанд през 1939 г. да получат отличията си. Изследователите са могли да получат своя диплом и медала по-късно, но не и паричната премия.

Много дългогодишни научни сътрудничества са довели до Нобелова награда. Уилям Х. Стайн и Станфорд Мур, които печелят съвместно Нобелова награда за химия през 1972 г., са работили заедно 33 години преди това.

Нобеловият медал за химия е създаден от шведския скулптор и гравьор Ерик Линдберг. Той представлява природата под формата на богиня, наподобяваща Изида, показваща се от облаци и държаща в ръце рога на изобилието. Воалът пред лицето й държи Геният на науката.

Всеки диплом на Нобелов лауреат е уникално произведение на изкуството и е изработен от шведски и норвежки художници и калиграфи.

Паричната равностойност на наградата е 11 милиона крони (около 1,2 милиона щатски долара).