Симфоничният оркестър в Сливен открива 93-тия си сезон с Бетовен и Хайдн

Симфоничният оркестър в Сливен обяви началото на своя 93-ти сезон. Новият сезон беше представен от диригента Симон Павлов и от изпълняващия длъжността директор на филхармонията Марта Бонева на пресконференция в Пресклуба на БТА – Сливен.

„Смятам, че тази година програмата има едновременно стилен вид и дава на нашата публика, която ние много ценим и държим да запазим, и дори да разширим, това, от което тя има нужда“, каза Симон Павлов. По думите му програмата не просто предлага разнообразие, но носи и ясен културен ангажимент. „Много е важно един културен институт да намира баланса между това да възпитава, и все пак да отговаря на търсенията и културните нужди на публиката – без това да включва нискокачествена продукция. Към такава ние не се стремим.“

Откриващият концерт на новия сезон ще се състои на 15 октомври. В него ще прозвучи Пети клавирен концерт на Бетовен – известен още като Императорския. Солист ще бъде пианистката Маргарита Илиева. „С чисто сърце мога да кажа, че тя е явление в българската култура. Смятам, че в градове като Сливен, където концентрацията на културни събития е по-малка, е още по-важно да каним музиканти с подобно високо ниво – същото, каквото се предлага и в София, Пловдив, Варна“, подчерта Павлов.

В програмата на първия концерт е включена и Симфония №103 на Хайдн.

През месец октомври оркестърът ще вземе участие и в други ключови събития от културния афиш на града. Едно от тях е тържественият концерт по повод връчването на общинските културни награди. На 30 октомври предстои и специален концерт, посветен на 120 години музейно дело в Сливен. В него ще се включат четири основни културни институции – Регионалният исторически музей, художествената галерия „Димитър Добрович“, Ансамбълът за народни песни и танци и самият Симфоничен оркестър.

Сезонът продължава и през ноември с концерт на 14-и, когато ще гостува виолончелистът Сион Найман – добре познат на сливенската публика. „Той е мой приятел и колега и се радва на много голяма любов от страна на публиката. Ще изпълни концерта на Шостакович за виолончело и оркестър – изключително предизвикателно произведение“, каза Павлов. Втората част на концерта ще бъде посветена на Симфония №41 „Юпитер“ на Моцарт – последната симфония, написана от композитора.

През декември оркестърът подготвя две събития с коледен характер. Първото е камерният концерт „Приказки за четири ръце“ – на 11 декември, в който Симон Павлов и пианистката Стефания Русева ще изпълнят на четири ръце сюитата „Лешникотрошачката“ от Чайковски, както и „Шехеразада“ на Римски-Корсаков. „И двете произведения са изцяло с приказна тематика, подходящи за сезона. Смятам, че заглавието на събитието е съвсем естествено.“

На 19 декември ще се състои и Коледният симфоничен концерт, вдъхновен от новогодишните концерти на Виенската филхармония. Програмата ще включва популярни увертюри, валсове, полки и маршове. „Смятам, че сливенската публика е зажадняла за подобен концерт. Крайно време е да отговорим на това желание“, каза Павлов.

През януари 2026 г. ще се отбележат 270 години от рождението на Моцарт с концерт, посветен изцяло на великия композитор. Солист ще бъде кларинетистът Боян Иванов – музикант с международна кариера. Ще прозвучи последната инструментална творба на Моцарт – неговият кларинетен концерт, а диригент ще бъде маестро Диан Чобанов, директор на Държавната опера в Пловдив.

В края на февруари – на 26-и, оркестърът ще представи концерт със заглавие „От Европа до Новия свят“, в който ще участва виолончелистът Атанас Кръстев. Той ще изпълни концерта за виолончело от Едвард Елгар, а втората част ще предложи симфонията „Из Новия свят“ от Дворжак – произведение, вдъхновено от престоя на композитора в САЩ. „Този концерт създава своеобразен културен мост в епохата на романтизма между Европа и Америка“, каза Павлов.

На 13 март, по повод рождения ден на Панчо Владигеров, Симфоничният оркестър ще представи концерт с участието на младата цигуларка Тодорка Христева – възпитаничка на Националната музикална академия. Тя ще изпълни обичания Концерт за цигулка на Менделсон. Към него ще бъде добавена Симфония №40 на Моцарт, с диригент маестро Григор Паликаров.

Априлският концерт ще се проведе в Страстната седмица, на 8 април, и ще бъде посветен на Великденските празници. Програмата ще включва предимно барокова музика. „Редно е да обърнем внимание и на този стил, особено след като в последните години барокът се радва на голям интерес в Сливен, благодарение на работата на Кремена Оксенкруг“, допълни диригентът.

Май месец ще предложи премиера – симфония за камерен оркестър от композитора Красимир Кюркчийски, предоставена в ръкописен вид от неговия приятел и инициатор на проекта Костадин Бураджиев. В концерта ще участва и Академичният народен хор от Пловдив. Ще бъде изпълнена и сюита за два хора и оркестър.

Сезонът ще завърши през юни с концерт, който Павлов определи като „привилегия и удоволствие за Сливен“. На сцената ще излезе световноизвестният пианист Антонио Ди Кристофано, който концертира на всички континенти. „Той успя да намери промеждутък в изключително натоварената си програма и с радост прие поканата. Все още уточняваме коя творба ще изпълни, но неговото присъствие е повод за истинска радост за сливенската публика.“

Освен основната програма от десет симфонични концерта, в календара на оркестъра ще бъдат включени и образователни събития, насочени към ученици от Сливен и региона. Камерната програма също ще бъде разширена, като в момента се водят разговори с български и чуждестранни артисти.

„Концертите ще се провеждат в зала „Сливен“ от 18:30 часа, като датите варират – не само четвъртъци, а и понеделници, вторници и петъци, за да бъде програмата по-достъпна за различни групи от публиката.