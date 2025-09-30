Виртуалната изложба „Легендата за Титаник“ ще бъде открита във Виена

Изложба, посветена на кораба "Титаник", използваща технологиите за виртуална реалност, ще бъде открита на 1 октомври във Виена, съобщи агенция АПА.

Историята на плавателния съд и неговите пътници интересува хората, след като лайнерът потъва след сблъсък с айсберг в нощта на 15 април 1912 г. „Това е перфектна, гръцка трагедия. Тя ни учи много за арогантността, природата и уважението“, казва Хуан Крус Еркорека, куратор на имeрсивната изложба „Легендата за „Титаник“. Посетителите могат да се "качат" на кораба благодарение на най-съвременните технологии в пространството на залата „Маркс хале“ в австрийската столица.

Гостите ще намерят информация за White Star Line, собствениците на „Титаник“, и ще разберат повече за социалните различия на борда. Най-евтиният билет за първа класа на лайнера е струвал 12 000 евро в съвременна валута, докато малка каюта в трета класа е струвала до 700 евро.

Експозицията представя също така костюми и артефакти като чинии за сервиране (от кораба-близнак „Олимпик“) и реквизит от блокбастъра „Титаник“ на Джеймс Камерън. Еркорека е събирал тази находки през последните 15 години, разказа кураторът пред АПА.

"Имерсивната част предлага 360-градусово преживяване; саундтракът е записан с оркестър специално за това шоу. Когато сложите очилата и влезете в метавселената, реално се качвате на борда на кораба. Посещавате всички емблематични части на „Титаник“: от котелните отделения до известното голямо стълбище и каютите. Това е следващата стъпка в тази технология“, допълни кураторът на експозицията, която може да бъде разгледана до януари 2026 г.

В метавселената дори отраженията върху плочките са прецизни. Шезлонгите, голямото стълбище, мебелите – всичко е възпроизведено точно“, допълва той. „И все пак подхождаме към трагедията с уважение. Дори не виждате тела във водата. Шоуто е замислено като преживяване за цялото семейство“, отбелязва още Еркорека, цитиран от АПА.