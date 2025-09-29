Дигитализацията и изкуственият интелект задълбочават дигиталните неравенства в обществото, каза проф. Румяна Стоилова

„С развитието на дигитализацията и навлизането на изкуствения интелект дигиталните неравенства стават все по-важен проблем“, каза проф. Румяна Стоилова, ръководител на проекта и съставител на колективната монография „Дигитални неравенства“, която беше представена в Огледалната зала на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Събитието е резултат от изследователски проект, реализиран в периода 2021–2025 г. в партньорство между Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Университета за национално и световно стопанство и Бургаския свободен университет. Монографията обединява труда на 23 автори, сред които и чуждестранни изследователи от различни научни институции, и разглежда социалните ефекти от дигитализацията – от пазара на труда и образованието до регионалните различия и достъпа до електронно управление.

Проекта сме го писали след излизането от КОВИД-19, когато пандемията наистина постави въпроса с дигитализацията много силно, каза за БТА проф. Стоилова. Тя подчерта, че често се пренебрегва фактът, че съществуват групи, които изостават от процеса на дигитализация. „Технологичната промяна изисква вглеждане в обществото и в отделните социални групи, за да не се получи поляризация и изоставане“, допълни Стоилова. По думите ѝ трудът е получил високи оценки както от представители на академичните среди, така и от експерти по информационни технологии.

„Дигиталната ера е не само шанс, но и предизвикателство за социалното равенство“, каза в свое видеообръщение проф. Емилия Ченгелова, директор на Института по философия и социология при БАН. Тя посочи, че монографията представлява междудисциплинарен анализ на социалните ефекти от дигитализацията в България.

Видеообръщение отправи и проф. Петя Кабакчиева, ръководител на катедрата по социология към Софийския университет. „Пред нас е един забележителен, основополагащ труд за България в областта на дигиталната социология – дисциплина, която все повече ще се развива и налага“, каза тя.

По време на събитието част от авторите на труда представиха свои разработки. Част от темите, които бяха представени, са влиянието на дигитализацията върху професиите, достъпността на общинските услуги, предизвикателствата пред фермерите, както и проблемите на фалшивите новини и пропагандата.