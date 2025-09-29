Пловдивската математическа гимназия „Академик Кирил Попов" отбелязва 55 години от основаването си

С Ден на отворените врати днес започват честванията по повод 55-ата годишнина от основаването на Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“ – Пловдив. На тази дата през 1970 година е издадено постановлението за създаването на училището, съобщи директорът му Веселина Карапеева на пресконференция в Националния пресклуб на БТА в Пловдив. Настоящи ученици и учители ще посрещат гостите и ще им покажат ключови места, свързани с историята на училището, ще споделят любопитни факти и ще отговарят на въпроси.

Мотото на честванията, които ще продължат една година, е „Приемственост, традиции, постижения, бъдеще“. Сред инициативите е традиционният турнир по математика „Димо Малешков“, който ще се проведе на 25 октомври. Факултетът по математика и информатика при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски" ще организира състезание за дванадесетите класове, като най-добрите ще бъдат приети във висшето училище.

На 30 април 2026 година ще се проведе традиционният бал на бившите и настоящи възпитаници и преподаватели в гимназията. Кулминацията на честванията е 5 май, когато е и патронният празник на училището.

Математическите гимназии в страната са тридесет и една, като пловдивската е в топ три, коментира директорът й. Към момента в нея учат около 1200 ученици. Нейни възпитаници са носители на международни отличия по математика, информатика, физика, астрономия и други науки. Завоюваните тази година награди са бронзов медал на Международната олимпиада по изкуствен интелект на Велислав Джелепов, бронзово отличие от отборния Международен турнир на младите физици на Диана Начева, а Димана Праматарова е първото момиче в топ 5 на математиците на световно ниво след участието й в Research Science Institute - най-престижната международна лятна изследователска школа за ученици с изявени способности в природо-математическите науки на Масачузетския технологичен институт в САЩ.