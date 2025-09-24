Хирургът и художник Николай Болтаджиев поставя „Диагноза: Изкуство“ в първата си изложба

Хирургът д-р Николай Болтаджиев поема на пътуване от операционната зала към света на въображението. Изложбата, озаглавена „Диагноза: Изкуство“, ще бъде открита днес, 24 септември, в столичната галерия „Риволи“ и може да бъде разгледана до ноември, съобщават домакините.

„Представени са платна, рисувани от него преди повече от 20 години, включително и такива от детския му творчески период. Те ни показват, че изкуството също може да лекува – но по свой, не по-малко силен начин“, отбелязват от екипа.

Куратор на изложбата е Бисера Йосифова, бивш директор на Националната художествена галерия, бивш заместник-министър на Министерство на културата, историк на изкуството, а в момента – изпълнителен директор на Националния дарителски фонд „13 века България“.

„Животът е най-голямото платно, аз просто добавям цвят“, казва д-р Болтаджиев.

Д-р Болтаджиев е роден през 1955 г. в София. Неговата прабаба по майчина линия е художник. От дете той проявява интерес към рисуването и взема уроци по рисуване при известната Сузи Аронова. Завършва гимназия, а през 1981 г. завършва и висшето си образование в Медицинска академия – София. През 1986 придобива специалност по обща хирургия. Специализира при изтъкнати лекари и клиники във Франция и Швейцария. Професионалният му стаж включва Интернатура по хирургия във ВМА – София. Работи като млад лекар-ординатор в Хирургично отделение на Военна болница в Русе. През 1984 г. е научен сътрудник III ст. в Клиника по възстановителна хирургия, София. През 1986 г. е научен сътрудник II ст. в секция по травматология при НИСМ „Пирогов“. По-късно стажува в клиника „Сен-Жозеф“ в Ним, Франция. От 1992 г. е хирург по пластична и естетична хирургия в Център по медицинска козметика – София. На следващата година избира свободната хирургична практика, а от 1997 г. е основател, собственик и директор на Многопрофилна болница за активно лечение „Света Богородица“ до средата на 2019-а. Той е хоноруван преподавател по здравен мениджмънт към Европейски колеж по икономика и управление. От 2015 г. е председател на Управителния съвет на Национално сдружение на частните болници. През 2024 г. е член на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса. От 2024 г. е основател и собственик на галерия „Риволи“.

